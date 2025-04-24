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Независимо от итогов сезона. Главный тренер Жироны имеет полную поддержку от клуба

Испания

Команда Виктора Цыганкова находится в трудном положении

Независимо от итогов сезона. Главный тренер Жироны имеет полную поддержку от клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" верит в своего наставника и доверяет ему работу с командой.

Как сообщает местный журналист Нил Сола, в клубе абсолютно все доверяют Мичелу Санчесу, независимо от того, вылетит ли команда из Ла Лиги по итогам этого сезона.

Сейчас "Жирона" переживает один из самых сложных периодов в своей истории за последние годы. Подопечные 49-летнего испанца набрали лишь три очка в последних 10 матчах в Ла Лиге, а последняя победа каталонцев была добыта в начале февраля.

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Напомним, что сегодня, 24-го апреля, "Жирона" сыграет на выезде с "Леганесом" в рамках 33-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Мичел Санчес Жирона
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Источник:
Nil Sola
Опубликовал: Андрей Журба
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