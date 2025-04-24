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Тер Штеген будет включен в состав Барселоны на финал Кубка Испании (COPE)
Голкипер возвращается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После длительного отсутствия из-за травмы основной голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген получил разрешение от врачей на возвращение к игре. Об этом сообщает Cadena COPE.
Тер Штеген включен в заявку "Барселоны" на финальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", который состоится уже в эту субботу, 26 апреля.
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Напомним, что 32-летний немецкий вратарь получил тяжелую травму колена в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".
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