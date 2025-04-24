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Реал летом могут покинуть четыре футболиста

Испания

Об этом пишет издание Fichajes

Реал летом могут покинуть четыре футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" может существенно обновить склад в летнее трансферное окно. По информации издания Fichajes, "сливочные" рассматривают возможность продажи сразу четырех футболистов.

Источник сообщает, что клуб может попрощаться с вингером Родриго, опорным полузащитником Орельеном Чуамени, вингером Ардой Гюлером и левым защитником Ферланом Менди.

Добавим, что "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 72 очка по итогу 33 матчей.

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Родриго Реал (Мадрид) Ферлан Менди Орельен Чуамени Арда Гюлер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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