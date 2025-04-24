Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал летом могут покинуть четыре футболиста
Об этом пишет издание Fichajes
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" может существенно обновить склад в летнее трансферное окно. По информации издания Fichajes, "сливочные" рассматривают возможность продажи сразу четырех футболистов.
Источник сообщает, что клуб может попрощаться с вингером Родриго, опорным полузащитником Орельеном Чуамени, вингером Ардой Гюлером и левым защитником Ферланом Менди.
Добавим, что "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 72 очка по итогу 33 матчей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Итальянский клуб сделал официальное предложение Шахтеру по Судакову
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Полузащитник Реала выбыл на три месяца из-за тяжелой травмы - СМИ
- Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000