Испания
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Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Леганеса
Sofascore и Whoscored определились с оценками
Getty Images / Global Images Ukraine
24 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Леганес" сыграл против "Жироны" Виктора Цыганкова (1:1).
Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.
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После завершения поединка статистические порталы оценили игру Виктора в 7.7 (Sofascore) и 7.1 (Whoscored).
Цыганков имел успех в 5 удачных обводках из десяти, сделал 55 касаний мяча и отдал 88% точных передач и 4 ключевых паса.
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