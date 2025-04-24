Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Леганеса

24 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором "Леганес" сыграл против "Жироны" Виктора Цыганкова (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистические порталы оценили игру Виктора в 7.7 (Sofascore) и 7.1 (Whoscored).

Цыганков имел успех в 5 удачных обводках из десяти, сделал 55 касаний мяча и отдал 88% точных передач и 4 ключевых паса.