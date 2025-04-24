Примера. Леганес – Жирона 1:1. Команда Цыганкова теряет победу на последних минутах

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Жироны" травмированы Брайан Хиль и Абель Руис. Восстановился от повреждения Арнау Мартинеса. В "Леганесе" не сыграли травмированные Баришич, Франкеса, под вопросом участие в матче Настасича.

Первую опасную атаку создал "Леганес". Альтмира пробил из-за пределов штрафной, но после рикошета от защитника мяч улетел за пределы поля. Подача с углового ничего опасного не принесла.

В первые минуты больше времени мячом владели хозяева.

На 19-й минуте произошел ключевой эпизод в матче. Во время быстрой контратаки Порту бежал лицом к лицу с Дмитриевичем, но Сиссе повалил на газон хавбека "Жироны". Арбитр расценил это как фол последней надежды и удалил Сиссе. Уже в середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве.

В большинстве "Жирона" сразу взяла мяч под свой контроль. Кристиан Стуани воспользовался суматохой в штрафной и пробил, но удар оказался слишком слабым и Дмитриевич легко справился с ним.

После подачи со штрафного Гутьеррес подхватил мяч на линии штрафной и пробил, но кожаный просвистел над перекладиной ворот. Пытался быть активным Виктор Цыганков. Он получил передачу в штрафной и пробил в угол ворот, но на пути мяча стал защитник.

Еще через несколько минут Виктор осуществлял опасную подачу в штрафную, но на высоте был Дмитрович.

После извлечения игра изменилась в пользу "Жироны", но конвертировать игровое преимущество в счете каталонцы не сумели.



Второй тайм начался с атак гостей. Арнау Мартинес выполнил прострел в штрафную, но Марко Дмитриевич в очередной раз перехватывает мяч.

Достаточно быстро после перерыва каталонцы повели в счете. Подачу Порту с правого фланга головой запер ветеран Стуани. 0:1. Это 8-й гол уругвайца в текущем сезоне.

После забитого гола Жирона продолжала атаковать. Мигель Гутьеррес выполнил прострел в штрафную, но защита соперника перехватила мяч.

Ближе к завершению матча игра стала более грубой, поэтому арбитр показал несколько желтых карт игрокам обеих команд.

У "Леганеса" активным был вышедший на замену Оскар Родригес. Он пробивал с линии штрафной, но закрутил ее мимо правой стойки.

На последних минутах после проведенных замен "Леганес" заиграл гораздо активнее. И такие старания принесли хозяевам результат. Дук на правом фланге протянул мяч до линии поля и выполнил прострел в штрафную. После рикошета от Блинда мяч прилетел к Муниру Эль-Хаддади, который точным ударом в одно касание отправил мяч под самую стойку ворот. 1:1. Вот так развязка в матче.

Вырвать победу для гостей мог Виктор Цыганков, но после передачи Данжумы пробил с правой нерабочей ноги мимо ворот.

Стратегически этот результат неплох для "Жироны", ведь каталонцы не проиграли на поле конкурента в борьбе за выживание. Однако, учитывая, как развивались события в матче, это потеря 2 очков.

"Жирона" перевела четырехматчевую серию поражений и осталась на 16-й позиции с 35-ю очками в активе, "Леганес" - 19-й с 30-ю баллами.

33-й тур Примеры.

Легонес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

"Леганес" - "Жирона" 1:1

Голы: Эль-Хаддади, 90+2 - Стуани, 54

"Леганес": Дмитриевич - Розье, Саэнс (Эль-Хаддади, 76), Гонсалес (Дук, 65), Каррера, Альтмира (Брашанац, 25) - Крус (Д. Гарсия, 76), Тапиа, Сиссе, Диоманде (Родригес, 4

"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес – Артур Мело (Ромеу, 77), Гутьеррес (Хуанпе, 86), Эррера (ван де Бек, 86) – Порту (И. Мартин, 77), Стуани (Данжума, 85).



Предупреждения: Альтмира, 14, Брашанац, 51, Родригес, 74, Д.А. Гарсия, 86 - Гутьеррес, 66, Артур Мело, 75

Удаление: Сиссе, 19.