Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Атлетико – Райо Вальекано 3:0. Команда Симеоне громит потенциального претендента на еврокубки
"Атлетико" не оставило шансов "Райо Вальекано" в матче 33-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" в полной мере реабилитировалось за поражение от "Лас-Пальмаса" в прошлом туре.
"Райо Вальекано" в текущем сезоне выступает довольно удачно и находится среди команд, претендующих на еврокубки. Перед матчем в Мадриде гости имели серию из 3 матчей без побед, поэтому стремились завоевать очки на "Ванда Метрополитано".
Уже в первом тайме подопечные Симеона отличились дважды усилиями Серлота и Галлагера. Во втором тайме "матрасники" отдали инициативу, но "Райо Вальекано" не только не сумело забить, но еще пропустило третий от Альвареса.
"Атлетико" имеет 66 очков и отстает от "Реала", который находится на 2-й позиции на 6 очков. "Райо Вальекано" остался на 11-й позиции с 41-м очком.
33-й тур Примеры.
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 3:0
Голы: Серлот, 3, Галлагер, 45, Альварес, 77
Атлетико: Облак – Галан (Лино, 81), Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлагер (Аспиликуэта, 81), Де Пауль (Коке, 81), Барриос, Симеоне (Молина, 67) – Серлот (Гризманн, 61), Альварес.
Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Лежен, Сисс, Пача (Чаваррия, 68) – Лопес (де Фрутос, 68), Валентин (Гумбау, 68), Диас – Палассон, Нтека (Гвардиола, 76), Гарсия (Эмбарба, 83).
Предупреждение: Рациу, 66, Баталья, 79
Популярное сейчас
- Во время сегодняшней атаки РФ пилоты F-16 и Mirage сбили несколько десятков целей
- Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Рафинья рассказал, кто изменил его карьеру
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО