Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Поражение Севильи, разгром от Бетиса
"Осасуна" сумела одолеть "Севилью", "Бетис" разгромил "Вальядолид"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 25-й минуте усилиями Гарсии. Усложнило жизнь "Севилье" удаление Лукебакио во второй половине первого тайма.
Подопечные Капарроса даже в меньшинстве атаковали и имели шансы отличиться, но не смогли этого сделать.
"Осасуна" одерживает третью подряд победу и закрепилась на 8-й позиции, которая дает право выступать в еврокубках. "Севилья" проигрывает четвертый раз за 5 матчей и опустилась на 15-ю позицию.
33-й тур Примеры.
Осасуна - Севилья 1:0
Гол: Гарсия, 25
Осасуна: Эррера - Аресо, Бойомо, Катена (Сарагоса, 46), Эррандо, Бретонес (Крус, 66) - Ибаньес (Муньос, 46), Торро, Орос - Гарсия (Барха, 89), Будимир (Арнайс, 84)
Севилья: Нюланд - Кармона (Пеке, 78), Баде, Салас, Педроса - Санчес, Агуме, Ньигес, Ормиго (Паскуаль, 38) - Соу (Сусо, 79), Лукебакио
Предупреждения: Катена, 33 Ибаньес, 45+2, Сарагоса, 78, Аресо, 90+1 – Кармона, 64, Санчес, 87.
Удаление: Лукебакио, 32.
"Бетис" принимал главного аутсайдера Примеры в текущем сезоне - "Вальядолид". Счет в матче открыл Хесус Родригес, но еще в первом тайме Чуки сравнял счет. Интрига держалась до 64 минуты, пока Кучо не вывел свою команду вперед. К концу матча севильцы отличились еще трижды.
Поражение официально отправило "Вальядолид" в Сегунду, а вот "Бетис" поднялся на 5-ю позицию, которая позволит в следующем сезоне квалифицироваться в Лигу чемпионов.
33-й тур Примеры.
Бетис - Вальядолид 5:1
Голы: Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перро, 84, Эззалзули, 90 – Чуки, 41
Бетис: Адриан - Сабали (Руибаль, 61), Бартра, Натан, Р. Родригес (Перро, 61) - Кардосо, Форнальс (Ло Чельсо, 46) - Антони, Иско (Карвалью, 80), Х. Родригес (Эззалзули, 61) - Кучо.
Вальядолид: Феррейра - Перес Македа, Кемерт, Санчес (Айду, 8), Азну Бен Шейх - Юрич (Санчес, 71) - Чуки, Тухами (Мачис, 60), Амалла (Силла, 71), Моро (Мачис, 60) - Латаса.
Предупреждение: Руибаль, 72.
Популярное сейчас
- На России уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов. ВИДЕО
- Зеленский - о переговорах в Лондоне: Россия рассчитывала на большой скандал
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч