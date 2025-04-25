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Каталонцы не победили конкурента в борьбе за выживание. Леганес – Жирона 1:1. Обзор матча
Не хватило считанных минут
"Бело-красные" большую часть встречи играли в полном составе и открыли счет в начале второго тайма. Соперник в конце поединка единственный раз попал в створ и этот удар изменил цифру на табло.
Хозяева занимают 19-е место (30 баллов) и 4 мая поедут к "Севилье". Подопечные Мичела располагаются на 16-й позиции (35 очков) и через полторы недели будут принимать "Мальорку".
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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги
Легонес. Эстадио Мунисипаль ду Бутарке, 11 595 зрителей
Голы: Эль-Хаддади, 90+2 – Стуани, 54
Удаление: Сиссе, 19 (Леганес)
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