  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Каталонцы не победили конкурента в борьбе за выживание. Леганес – Жирона 1:1. Обзор матча

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каталонцы не победили конкурента в борьбе за выживание. Леганес – Жирона 1:1. Обзор матча

Испания

Не хватило считанных минут

Каталонцы не победили конкурента в борьбе за выживание. Леганес – Жирона 1:1. Обзор матча

Новина українською

"Бело-красные" большую часть встречи играли в полном составе и открыли счет в начале второго тайма. Соперник в конце поединка единственный раз попал в створ и этот удар изменил цифру на табло.

Хозяева занимают 19-е место (30 баллов) и 4 мая поедут к "Севилье". Подопечные Мичела располагаются на 16-й позиции (35 очков) и через полторы недели будут принимать "Мальорку".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги

Легонес. Эстадио Мунисипаль ду Бутарке, 11 595 зрителей

Леганес – Жирона 1:1

Голы: Эль-Хаддади, 90+2 – Стуани, 54

Удаление: Сиссе, 19 (Леганес)

По теме
yellow-arrow
Примера. Поражение Севильи, разгром от Бетиса
yellow-arrow
Примера. Атлетико – Райо Вальекано 3:0. Команда Симеоне громит потенциального претендента на еврокубки
yellow-arrow
Реал летом могут покинуть четыре футболиста
Леганес Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости