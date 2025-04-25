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Прорвало матрасников. Атлетико – Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
Малое мадридское дерби прошло практически без интриги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" одержал крупную победу над "Райо Вальекано" в 33-м туре чемпионата Испании.
Несмотря на одинаковое количество ударов в створ за игру (5), забивали только подопечные Диего Симеоне. Их авторами стали Александер Серлот, Конор Галлахер и Хулиан Альварес.
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33-й тур Примеры.
Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано".
"Атлетико" - "Райо Вальекано" 3:0
Голы: Серлот, 3, Галлахер, 45, Альварес, 77
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