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Лидер Барселоны недоволен предложением клуба по новому контракту

Испания

Однако клаусула устраивает

Лидер Барселоны недоволен предложением клуба по новому контракту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В списке игроков, с которыми "Барселона" планирует подписать новые соглашения, есть Рафинья, который стал одним из лучших футболистов мира в сезоне 2024/25. Клуб хочет вознаградить его новым контрактом, однако достичь согласия по условиям будет непросто.

По информации издания Diario Sport, в переговорном процессе есть два момента, которые не устраивают бразильца. Во-первых, действующее соглашение Рафиньи рассчитано до 2027 года, и клуб хочет продлить его по схеме 1+1, но вингер против такого формата и настаивает на полноценном двухлетнем продлении.

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Также сообщается, что Рафинью не устраивает уровень зарплаты по новому контракту, поэтому он ожидает лучшего предложения, прежде чем дать согласие. Но интересно, что Рафинья согласился на существенное снижение клаусулы в новом контракте. Ожидается, что сумма отступных составит около 80 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 30 голов и 23 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Рафинья Барселона
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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