"Этот мой самый тяжелый момент в клубе". Тренер Жирона высказался об очередной потере очков в Ла Лиге

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал комментарий после потери очков в матче с "Леганесом" (1:1).

"Это мой самый тяжелый момент в "Жироне". Когда мы играли в Сегунде, это было лишь начало, и клуб выразил мне полную поддержку, однако впереди еще был долгий путь. Сейчас у нас осталось пять матчей, и я нахожусь в очень сложной ситуации, но я хочу прожить этот момент наилучшим образом. Я хочу, чтобы все поняли, что мы это преодолеем".

"У нас еще есть время, чтобы взять себя в руки, но сегодня я не могу быть довольным, я не могу думать, что у нас все хорошо. Мы все страдаем из-за этого результата".