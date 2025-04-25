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"Этот мой самый тяжелый момент в клубе". Тренер Жироны высказался об очередной потере очков в Ла Лиге

Испания
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Его команда не выигрывает в одиннадцати матчах подряд

"Этот мой самый тяжелый момент в клубе". Тренер Жироны высказался об очередной потере очков в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес дал комментарий после потери очков в матче с "Леганесом" (1:1).

"Это мой самый тяжелый момент в "Жироне". Когда мы играли в Сегунде, это было лишь начало, и клуб выразил мне полную поддержку, однако впереди еще был долгий путь. Сейчас у нас осталось пять матчей, и я нахожусь в очень сложной ситуации, но я хочу прожить этот момент наилучшим образом. Я хочу, чтобы все поняли, что мы это преодолеем".

"У нас еще есть время, чтобы взять себя в руки, но сегодня я не могу быть довольным, я не могу думать, что у нас все хорошо. Мы все страдаем из-за этого результата".

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Напомним, что после 33-го тура "Жирона" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 35 очков.

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Мичел Санчес Ла Лига Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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