Севильцы отправили соперника в Сегунду. Бетис - Вальядолид 5:1. Видео голов и обзор матча

"Бетис" разгромил "Вальядолид" в поединке 33-го тура чемпионата Испании.

Первый тайм завершился вничью, а во второй половине встречи подопечные Пеллегрини показали свое тотальное превосходство, забив четыре гола.

Благодаря этой победе "Бетис" вышел на пятое место в Примере, а "Вальядолид" окончательно вылетел из турнира.

33-й тур Примеры.

"Бетис" - "Вальядолид" 5:1

Голы: Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перро, 84, Эззалзули, 90 – Чуки, 41