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Стало известно, какой клуб первым вылетел из Ла Лиги в этом сезоне

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Стало известно, какой клуб первым вылетел из Ла Лиги в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, какой клуб первым в этом сезоне чемпионата Испании покинет элитный дивизион.

В матче 33-го тура Ла Лиги "Бетис" принимал на своем поле "Вальядолид", который является аутсайдером Примеры. Подопечные Мануэля Пеллегрини разгромили команду Альваро Рубио со счетом 5:1. Благодаря этой победе "бетикос" поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Вальядолид", потерпев болезненное поражение, официально отправился в Сегунду.

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На данный момент "Вальядолид" занимает последнее место в Ла Лиге, имея в своем активе лишь 16 очков после 33-х сыгранных туров в чемпионате Испании. Согласно математическим расчетам, теперь "Пусела" не сможет покинуть зону вылета.

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Вальядолид Чемпионат Испании Ла Лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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