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Один гол, одно удаление. Осасуна - Севилья 1:0. Видеообзор матча
Немного подфартило хозяевам поля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Осасуна" минимально переиграла "Севилью" в игре 33-го тура чемпионата Испании.
Решающим в поединке стал гол Рубена Гарсии на 25-й минуте.
Стоит отметить, что до конца первого тайма андалусийцы остались в меньшинстве из-за красной карточки, полученной Доди Лукебакио.
33-й тур Примеры.
"Осасуна" - "Севилья" 1:0
Гол: Гарсия, 25
Удаление: Лукебакио, 32
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