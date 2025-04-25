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Один гол, одно удаление. Осасуна - Севилья 1:0. Видеообзор матча

Испания

Немного подфартило хозяевам поля

Один гол, одно удаление. Осасуна - Севилья 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" минимально переиграла "Севилью" в игре 33-го тура чемпионата Испании.

Решающим в поединке стал гол Рубена Гарсии на 25-й минуте.

Стоит отметить, что до конца первого тайма андалусийцы остались в меньшинстве из-за красной карточки, полученной Доди Лукебакио.

33-й тур Примеры.

"Осасуна" - "Севилья" 1:0

Гол: Гарсия, 25

Удаление: Лукебакио, 32

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