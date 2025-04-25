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Легендарный экс-хавбек Барселоны мечтает стать тренером

Испания

Недавно он завершил свою игровую карьеру

Легендарный экс-хавбек Барселоны мечтает стать тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста мечтает начать тренерскую карьеру.

"Я хотел бы однажды стать тренером. У меня еще есть время, поэтому я пока делаю свои первые шаги. Но да, мне очень нравится эта идея", — сказал испанец в интервью для издания El País.

Напомним, что Андрес Иньеса официально завершил свою игровую карьеру осенью 2024 года в 40-летнем возрасте.

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Андрес Иньеста больше всего известен своими выступлениями за "Барселону" и национальную сборную Испании. Он провел 674 матча в составе каталонской команды, забив 57 голов и отдав 135 ассистов. Вместе с клубом он выиграл 32 трофея, а в составе Фурии Рохи он становился чемпионом мира 2010 года, а также дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах).

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Источник:
El País
Опубликовал: Андрей Журба
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