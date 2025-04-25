Звезду Барселоны признали лучшим игроком апреля в Ла Лиге

Звездный полузащитник "Барселоны" признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании по итогам апреля.

На официальном сайте Ла Лиги сообщается о том, что Педри в финальном голосовании обошел Хулиана Альвареса из "Атлетико", Гиорги Мамардашвили из "Валенсии", Хави Пуадо из "Эспаньола" и Серхи Дардера из "Мальорки".

Испанец стал ключевой фигурой в команде Ханси Флика в текущем месяце, приняв участие в четырех матчах "Барсы", в которых "сине-гранатовые" набрали 10 из 12 возможных очков.

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Всего в этом сезоне 22-летний Педри провел за "Барселону" 51 матч, в котором испанец отметился 5 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.