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Звезду Барселоны признали лучшим игроком апреля в Ла Лиге
Известны результаты голосования
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный полузащитник "Барселоны" признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании по итогам апреля.
На официальном сайте Ла Лиги сообщается о том, что Педри в финальном голосовании обошел Хулиана Альвареса из "Атлетико", Гиорги Мамардашвили из "Валенсии", Хави Пуадо из "Эспаньола" и Серхи Дардера из "Мальорки".
Испанец стал ключевой фигурой в команде Ханси Флика в текущем месяце, приняв участие в четырех матчах "Барсы", в которых "сине-гранатовые" набрали 10 из 12 возможных очков.
???????? MAGO.— LALIGA (@LaLiga) April 24, 2025
???? ¡@Pedri es el ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de abril en #LALIGAEASPORTS!#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA
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Всего в этом сезоне 22-летний Педри провел за "Барселону" 51 матч, в котором испанец отметился 5 голами и 7 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
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