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Капитан Барселоны неожиданно попал в заявку на матч против Реала в финале Кубка Испании
Он был травмирован с осени прошлого года
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в заявку "Барселоны" на финал Кубка Испании против "Реала".
Капитан "сине-гранатовых" успел восстановиться к важному матчу против мадрдцев, поэтому Ганси Флик решил добавить его в список футболистов, которые будут готовиться к матчу. Пока неизвестно, сможет ли тер Штеген выйти в старте.
???? Hansi Flick’s squad for the Cup final! #ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/NepFrHkj53— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2025
Напомним, что 32-летний немецкий вратарь пропустил семь месяцев из-за тяжелой травмы колена, полученной в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4).
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Финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится в субботу, 26-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
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