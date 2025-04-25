Капитан Барселоны неожиданно попал в заявку на матч против Реала в финале Кубка Испании

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попал в заявку "Барселоны" на финал Кубка Испании против "Реала".

Капитан "сине-гранатовых" успел восстановиться к важному матчу против мадрдцев, поэтому Ганси Флик решил добавить его в список футболистов, которые будут готовиться к матчу. Пока неизвестно, сможет ли тер Штеген выйти в старте.

Напомним, что 32-летний немецкий вратарь пропустил семь месяцев из-за тяжелой травмы колена, полученной в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4).

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Финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится в субботу, 26-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 23:00 по киевскому времени.