Барселона становится одним из главных претендентов на проведение финала Кубка Испании в будущем

Помимо Севильи и Валенсии, Барселона подаст свою заявку в процессе отбора RFEF на проведение финала Кубка Короля в 2026 и 2027 годах с возможностью двухлетнего продолжения. Стадион "Ла Картуха" в Севилье будет принимать финал шестой год подряд.

На этот раз в финале сыграют "Барселона" и "Реал Мадрид" — матч, которого не было с сезона 2013/14, когда "Реал" одержал победу на "Месталье" со счетом 2:1.

Однако после финала в эти выходные Королевская федерация футбола Испании (RFEF) начнет новый процесс публичных торгов для городов, заинтересованных в проведении финала Кубка Испании в ближайшие годы. В настоящее время три города проявили заинтересованность в проведении мероприятия. Кроме Севильи, стремящейся сохранить проведение финала на Олимпийском стадионе, "Барселона" и "Валенсия" также провели переговоры с Федерацией через свои городские советы.

По данным источников в Федерации, недавно отремонтированный "Барселоной" стадион "Камп Ноу" будет служить местом проведения, имеет большие шансы стать преемником Севильи в роли хозяина. Однако Севилья не готова отдать свою роль без борьбы. Валенсию ждет более сложный путь. RFEF дает приоритет стадионам, которые могут вместить большие толпы, а новый стадион "Месталья", который планируют расширить до 70 044 зрителей, не будет готов к июлю 2027 года.

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Во всяком случае, после завершения финала Эль-Класико в эту субботу каждый город подаст свое официальное предложение. После этого Федерация примет свое решение. Текущий план состоит в том, чтобы предложить двухлетний контракт с возможностью продления еще на два года.