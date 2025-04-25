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Наставник Жироны отреагировал на слухи о его возможном назначении на роль тренера в другом клубе Ла Лиги

Испания

Никто не даёт никому никаких гарантий

Наставник Жироны отреагировал на слухи о его возможном назначении на роль тренера в другом клубе Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о возможности возглавить "Реал Сосьедад".

"У меня есть контракт с клубом, хотя я не могу ничего гарантировать. Надеюсь, я останусь в "Жироне" надолго. Это клуб, который дал мне большую поддержку, поверив в меня и мой игровой стиль. А этого нелегко достичь. Когда рядом есть люди, которые верят в то, что ты делаешь, это очень важно для тренера. Я хочу быть в "Жироне" в следующем сезоне".

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Ранее стало известно о том, что главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль покинет команду в конце этого сезона, поэтому руководство находится в поиске нового наставника.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мичел Санчес Жирона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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