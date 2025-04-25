Наставник Жироны отреагировал на слухи о его возможном назначении на роль тренера в другом клубе Ла Лиги

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о возможности возглавить "Реал Сосьедад".

"У меня есть контракт с клубом, хотя я не могу ничего гарантировать. Надеюсь, я останусь в "Жироне" надолго. Это клуб, который дал мне большую поддержку, поверив в меня и мой игровой стиль. А этого нелегко достичь. Когда рядом есть люди, которые верят в то, что ты делаешь, это очень важно для тренера. Я хочу быть в "Жироне" в следующем сезоне".