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Атлетико вскоре объявит о подписании соглашения с новым спонсором
Об этом пишет Atletico Universe
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" в ближайшие дни официально объявит о подписании соглашения с новым спонсором, который сотрудничает с другими ведущими европейскими клубами. Об этом сообщает Atletico Universe.
Логотип нового партнера появится на тренировочной форме команды. Ожидается, что спонсорское соглашение может вступить в силу уже во время предстоящего клубного чемпионата мира ФИФА.
Подписание этого контракта станет очередным шагом в значительном росте бизнес-составляющей "Атлетико". Клуб ставит перед собой амбициозную цель - войти в топ-10 самых богатых клубов Европы.
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