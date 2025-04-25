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Атлетико вскоре объявит о подписании соглашения с новым спонсором

Испания

Об этом пишет Atletico Universe

Атлетико вскоре объявит о подписании соглашения с новым спонсором

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" в ближайшие дни официально объявит о подписании соглашения с новым спонсором, который сотрудничает с другими ведущими европейскими клубами. Об этом сообщает Atletico Universe.

Логотип нового партнера появится на тренировочной форме команды. Ожидается, что спонсорское соглашение может вступить в силу уже во время предстоящего клубного чемпионата мира ФИФА.

Подписание этого контракта станет очередным шагом в значительном росте бизнес-составляющей "Атлетико". Клуб ставит перед собой амбициозную цель - войти в топ-10 самых богатых клубов Европы.

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Атлетико (Мадрид)
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Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Екатерина Власова
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