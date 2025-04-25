Гвардиола высказался о работе тренера Ноттингем Форест

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о работе наставника "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

"Он был невероятным, пройдя квалификацию в Лигу Европы с "Волками", а теперь с "Ноттингем Форест". Он проделал действительно хорошую работу.

Ребята имеют хорошие навыки, и я восхищаюсь тем, что они хорошо защищаются. Владелец инвестирует в лучших, сильнейших игроков. И вот результат", - сказал специалист.