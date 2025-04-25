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Гвардиола высказался о работе тренера Ноттингем Форест
Наставник Ман Сити поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о работе наставника "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.
"Он был невероятным, пройдя квалификацию в Лигу Европы с "Волками", а теперь с "Ноттингем Форест". Он проделал действительно хорошую работу.
Ребята имеют хорошие навыки, и я восхищаюсь тем, что они хорошо защищаются. Владелец инвестирует в лучших, сильнейших игроков. И вот результат", - сказал специалист.
Добавим, что "Форест" сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 60 очков по итогам 33 матчей.
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