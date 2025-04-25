Легенда Барселоны возглавил Реал из четвертого дивизиона Испании

Легендарный вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес возглавил команду из четвертого дивизиона Испании.

"Реал Авила" у себя в соцсетях сообщил о том, что их новым главным тренером станет 43-летний испанец. Его контракт с клубом будет рассчитан до конца следующего сезона.

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???? El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol, … pic.twitter.com/q19HhV8Y3R — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025

На данный момент "Реал Авила" находится на четвертом месте в Сегунде КИФФ - Группа 1, что является четвертой по силе лигой в системе дивизионов испанского футбола.

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Отметим, что после завершения игровой карьеры Виктор Вальдес тренировал молодежные команды "Барселоны". Испанец защищал ворота "сине-гранатовых" в период с 2002 по 2014 год. Вместе с клубом он выиграл 21 трофей.