Бойкот?! Реал требует замены арбитров на финал Кубка Испании после критики телеканала клуба

"Реал" обратился с просьбой заменить судейскую бригаду на финале после того, как арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес публично раскритиковал видеоматериалы, обнародованные клубным телеканалом "Реал Мадрид".

Конфликт разгорелся после того, как "Реал Мадрид ТВ" выпустил критический репортаж о работе арбитров, в том числе судьи финала Гонсалеса Фуэртеса и арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоетсеа. Последний даже не сдержал слез во время предматчевой пресс-конференции, рассказывая о давлении и критике, с которыми он столкнулся.

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По информации Cadena Cope, реакция арбитров удивила руководство "Реала". Клуб считает, что эмоциональное состояние де Бургоса Бенгоетсеа свидетельствует о его неготовности к судейству финального матча, а упоминание Гонсалесом Фуэртесом клуба, по их мнению, является основанием для его отстранения.

Однако, как сообщает AS, несмотря на эту ситуацию, "Реал" продолжает доверять Техническому комитету арбитров, но настаивает на замене судей на финал. В то же время Королевская федерация футбола Испании (RFEF) отклонила запрос клуба, заявив о полной готовности назначенных арбитров к проведению матча.