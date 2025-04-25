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Флик обвинил Реал в давлении на судей перед финалом Кубка Испании

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Флик обвинил Реал в давлении на судей перед финалом Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне финального матча Кубка Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом" главный тренер каталонцев Ханси Флик выступил с резкой критикой в адрес "сливочных".

По словам Флика, мадридский клуб развернул кампанию против испанских судей, что имело серьезные последствия.

Арбитр будущего финала Кубка Испании, Пабло Гонсалес Фуэртес, вместе с Рикардо де Бургосом Бенгоечеа провели пресс-конференцию, на которой Гонсалес Фуэртес отметил, что контент о судьях на клубном телеканале "Реал Мадрид" имеет реальное влияние на их жизнь.

Комментируя эту ситуацию на пресс-конференции, Ханси Флик заявил:

"Для меня это только спорт, только игра, только футбол. Наша обязанность - защищать игроков, защищать всех вокруг игры. Это нехорошо. Конечно, возможно, на поле есть эмоции, но после матча этому должен быть конец.

Болельщики, все хотят видеть игроков. Конечно, нам нужны арбитры, но мы должны позаботиться об этом. Это нечестная игра и неуважение. Все клубы, тренеры, а также и игроки. Это то, что мы должны сделать", - добавил тренер "Барселоны".

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Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 21:23
Слушайте, вы гугловский перевод хоть немного корректируйте, дайте себе труд. Невозможно же читать, какая-то абракадабра блъ.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 21:23
Слушайте, вы гугловский перевод хоть немного корректируйте, дайте себе труд. Невозможно же читать, какая-то абракадабра блъ.
Ответить
0
0

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