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Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании

Испания
Обновлено

Снова скандал

Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За день до финального матча Кубка Испании против каталонской "Барселоны" мадридский "Реал" оказался в центре громкого скандала и рассматривает возможность не выходить на игру. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Причиной такого радикального шага стал конфликт между мадридским клубом и судейской бригадой, назначенной на Эль Класико. В преддверии финала клубный телеканал "Реала" обнародовал видео, в котором подробно разобрал ошибки главного арбитра предстоящего поединка Рикардо де Бургоса Бенгоечеа в пользу соперников "сливочных".

Эта публикация вызвала бурную реакцию со стороны судейского корпуса. Помощник Бенгоечеа Пабло Фуэртес, по сообщениям, пообещал "Реалу" серьезные последствия за этот ролик.

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В ответ "Реал" выдвинул ряд требований. Клуб требует публичных извинений от судейской бригады и настаивает на том, чтобы Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное производство против арбитров. Кроме того, "сливочные" ожидают публичного осуждения действий судей со стороны руководителя судейского комитета.

В клубе продолжается экстренное заседание, на котором руководство анализирует ситуацию и решает, какие дальнейшие шаги будут сделаны.

Судьба финала Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля остается неопределенной.

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Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:03
Боже, как же это низко, как же это подло. Среал так не уверен в себе, шо начал перед финалом на своём ТВ загодя обсирать главного арбитра матча, доведя того до слёз? Фу, какая мерзость, фу, какая гадость. Гнилушники блъ.. Тьфу нах...
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:03
Боже, как же это низко, как же это подло. Среал так не уверен в себе, шо начал перед финалом на своём ТВ загодя обсирать главного арбитра матча, доведя того до слёз? Фу, какая мерзость, фу, какая гадость. Гнилушники блъ.. Тьфу нах...
Ответить
1
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