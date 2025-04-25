Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании

За день до финального матча Кубка Испании против каталонской "Барселоны" мадридский "Реал" оказался в центре громкого скандала и рассматривает возможность не выходить на игру. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Причиной такого радикального шага стал конфликт между мадридским клубом и судейской бригадой, назначенной на Эль Класико. В преддверии финала клубный телеканал "Реала" обнародовал видео, в котором подробно разобрал ошибки главного арбитра предстоящего поединка Рикардо де Бургоса Бенгоечеа в пользу соперников "сливочных".

Эта публикация вызвала бурную реакцию со стороны судейского корпуса. Помощник Бенгоечеа Пабло Фуэртес, по сообщениям, пообещал "Реалу" серьезные последствия за этот ролик.

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В ответ "Реал" выдвинул ряд требований. Клуб требует публичных извинений от судейской бригады и настаивает на том, чтобы Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное производство против арбитров. Кроме того, "сливочные" ожидают публичного осуждения действий судей со стороны руководителя судейского комитета.

В клубе продолжается экстренное заседание, на котором руководство анализирует ситуацию и решает, какие дальнейшие шаги будут сделаны.

Судьба финала Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля остается неопределенной.