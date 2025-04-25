"Это неприемлемо". Реал возмущен заявлениями арбитров перед финалом Кубка Короля

"Реал Мадрид" возмущен публичными заявлениями арбитров, назначенных на финальный матч Кубка Короля.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, клуб отмечает недопустимость комментариев судей, которые, по мнению "Реала", были направлены против одной из команд-участниц финала.

"ФК "Реал Мадрид" считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании.

Эти протесты, которые неожиданно привлекли внимание к видео из СМИ, защищенного свободой выражения мнений, такого как Real Madrid TV, намеренно совершенные против одного из участников финала за 24 часа до его начала, еще раз демонстрируют явную неприязнь и враждебность этих арбитров к "Реалу".

Еще более удивительные заявления в угрожающем тоне, намекая на единство арбитров, были использованы для объявления предполагаемых мер или действий, которые далеко не соответствуют принципам справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать за несколько часов до футбольного события, которое привлекает внимание сотен миллионов людей во всем мире.

Учитывая серьезность случившегося, "Реал" Мадрид надеется, что лица, ответственные за Королевскую федерацию футбола Испании и судейский корпус, будут действовать соответственно, принимая необходимые меры для защиты престижа институтов, которые они представляют", - говорится в заявлении.