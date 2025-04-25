  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Это неприемлемо". Реал возмущен заявлениями арбитров перед финалом Кубка Короля

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это неприемлемо". Реал возмущен заявлениями арбитров перед финалом Кубка Короля

Испания

Клуб опубликовал заявление

"Это неприемлемо". Реал возмущен заявлениями арбитров перед финалом Кубка Короля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" возмущен публичными заявлениями арбитров, назначенных на финальный матч Кубка Короля.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, клуб отмечает недопустимость комментариев судей, которые, по мнению "Реала", были направлены против одной из команд-участниц финала.

"ФК "Реал Мадрид" считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании.

Эти протесты, которые неожиданно привлекли внимание к видео из СМИ, защищенного свободой выражения мнений, такого как Real Madrid TV, намеренно совершенные против одного из участников финала за 24 часа до его начала, еще раз демонстрируют явную неприязнь и враждебность этих арбитров к "Реалу".

Еще более удивительные заявления в угрожающем тоне, намекая на единство арбитров, были использованы для объявления предполагаемых мер или действий, которые далеко не соответствуют принципам справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать за несколько часов до футбольного события, которое привлекает внимание сотен миллионов людей во всем мире.

Учитывая серьезность случившегося, "Реал" Мадрид надеется, что лица, ответственные за Королевскую федерацию футбола Испании и судейский корпус, будут действовать соответственно, принимая необходимые меры для защиты престижа институтов, которые они представляют", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВсе серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании
По теме
yellow-arrow
Бетис хочет оставить Антони еще на один сезон
yellow-arrow
Все серьезно. Реал рассматривает возможность бойкота финала Кубка Испании
yellow-arrow
Флик обвинил Реал в давлении на судей перед финалом Кубка Испании
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:57
И вот теперь интересно, кто под кого прогнётся, среал под ФФИ или ФФИ под среал? Заявив, шо они не выйдут на матч, если не поменяют арбитров, эти подлые засранцы поставили себя в очень смешное и глупое положение. Судей естественно комитет арбитров не поменяет и если вонючий среалишка не выйдет на поле, то ему присудят техническое поражение 3-0. Посмотрим, как завтра эти позорные крысы будут обосранными выходить на поле, посмотрим.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 13
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:57
И вот теперь интересно, кто под кого прогнётся, среал под ФФИ или ФФИ под среал? Заявив, шо они не выйдут на матч, если не поменяют арбитров, эти подлые засранцы поставили себя в очень смешное и глупое положение. Судей естественно комитет арбитров не поменяет и если вонючий среалишка не выйдет на поле, то ему присудят техническое поражение 3-0. Посмотрим, как завтра эти позорные крысы будут обосранными выходить на поле, посмотрим.
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2025 в 22:53
Нормуль. Это осиное гнездо под вывеской судейский комитет давно разогнать и реформировать. Сидят на бабках лапорты и соответсвенно свистят. Перес, души эту кодлу!
Ответить
1
0
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:58
Только вот перес пока не глава ФФИ.
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:39
Ведь это среаглистами было сделано специально, шоб арбитры подсознательно испытывали чувство вины перед среалом и начали бы немного засуживать Барсу, как бы в своё оправдание, мол мы не такие, как про нас говорят, а фолы среала не замечали бы. Приёмчик подлый, низкий, мерзкий, поистине "королевский".
Ответить
1
1
Andrumas (Düsseldorf)
25.04.2025 в 22:31
"неприязнь и враждебность арбитров к Реалу".. Чтобы все так "страдали" от судейства как Реал
Ответить
2
1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:41
Клоуны блъ.
Ответить
1
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2025 в 22:26
А вот, что сказал Тебас про позорный реал. Это было завуалированное послание Флорентино Пересу. «Это не футбол, это захват власти. Ему не нравится Тебас , потому что он не делает то, что он хочет. Ему не нравится Чеферин , потому что он не делает то, что он хочет. Ему не нравится Лузан , потому что он не делает то, что он хочет. Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они не говорят то, что он хочет. Они не хотят прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет», — говорилось в первоначальном заявлении.
Ответить
1
1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2025 в 22:20
Уже есть разъяснения по поводу демарша мадридских засранцев. Если эти смешные объявят до матча, что они не выйдут на матч, то Барсе подсунут Реал Сосъедад провести финал. А, если смешные из мадрида, ничего не говоря, просто не выйдут на матч, то Барсу объявят победителем со счетом 3-0. А позорники из мадрида будут вышвырнуты из следующего Кубка Короля и заплатят штраф!
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:45
Это будет справедливо! Мерзких и подлых засранцев надо наказывать!
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:11
Никуя себе наглость. Сначала на своём тв в преддверии матча обосрали с ног до головы арбитров, а потом возмущаются на их справедливую реакцию. Ну не пи@ары ли эти среаглисты, не?
Ответить
1
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2025 в 22:10
Ну что сказать??? реал - тридварасы... Это очевидно! Эти свиньи, как обычно, накануне матча, тем более, где на кону трофей, выпустили свой лживый ролик про, якобы, плохого арбитра Бенгоэчеу. Тот аж расплакался на прессухе, сказал, что его сына в школе троллят, мол, папа вор (отбирает у белого и пушистого реала трофеи). Коллегия арбитров встала на защиту арбитра, после чего, засранцы из реала выползли из своего же дерьма, переоделись во фраки и с, типа умным и отстраненным видом, мол, не влияют на ситуацию, а комментируют, якобы, отстраненно и вообще, они за честный футбол, попытались заработать себе баллы... Но по факту, опозорились на всю Европу... Ведь очевидно же, после 2-9 от Барселоны в этом сезоне, эти позорники заранее ищут себе оправдания. Твари галимые этот реал!
Ответить
1
2
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:47
Мерзкие, подлые твари.
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 22:06
И опять этот мерзкий среалишка на ровном месте выдумал проблему. Тьфу на него, тьфу.
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости