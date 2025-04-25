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Бетис хочет оставить Антони еще на один сезон
Об этом сообщил Николо Скира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" заинтересован в продолжении сотрудничества с правым вингером Антони, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил Николо Скира.
По его информации, между клубами уже ведутся переговоры о том, чтобы 25-летний бразильский футболист остался в составе испанской команды на следующий сезон.
Напомним, Антони присоединился к "Бетису" на правах аренды в январе 2025 года. За это время он забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах за клуб во всех турнирах.
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