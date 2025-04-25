Бетис хочет оставить Антони еще на один сезон

"Бетис" заинтересован в продолжении сотрудничества с правым вингером Антони, который сейчас выступает за клуб на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил Николо Скира.

По его информации, между клубами уже ведутся переговоры о том, чтобы 25-летний бразильский футболист остался в составе испанской команды на следующий сезон.

Напомним, Антони присоединился к "Бетису" на правах аренды в январе 2025 года. За это время он забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 18 матчах за клуб во всех турнирах.