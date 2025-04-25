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"Они не делают того, что он хочет". Тебас раскритиковал поведение Реала на фоне скандала с финалом Кубка Испании

Испания

Скандал набирает обороты

"Они не делают того, что он хочет". Тебас раскритиковал поведение Реала на фоне скандала с финалом Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о скандале, связанном с финалом Кубка Испании

Тебас в своем аккаунте в сети X отметил, что критика со стороны "Реала" направлена не только на него лично, но и на главу испанской футбольной федерации Рафаэля Лузана и президента УЕФА Александера Чеферина, поскольку их действия не соответствуют желаниям мадридского клуба.

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"Это не футбол, это контроль власти.

Он не любит Тебаса, потому что тот не делает того, что он хочет.
Он не любит Чеферина, потому что тот не делает того, что он хочет.
Он не любит Лузана, потому что тот не делает того, что он хочет.
Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что он хочет.
Они не хотят прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет.
(...)
И теперь, после заявлений арбитров - сытый по горло постоянной травлей со стороны телеканала "Реал Мадрид" - он реагирует так, как умеет:
Он приостанавливает пресс-конференцию.
Пропускает тренировки.
Пренебрегает официальными актами финала Кубка.
Сливает информацию о том, что не собирается появляться на финале Кубка.
Какая тонкая кожа.
Он не протестует, он давит.
Не жалуется, а угрожает.
Он не возражает, он наказывает.
Он не хочет улучшать футбол, он хочет свой футбол.
И самое серьезное не то, что он пытается.
Самое серьезное то, что многие это позволяют, соглашаются с этим и помогают ему", - написал президент Ла Лиги.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Tebasjavier
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2025 в 23:31
Обращаюсь ко всяким аленям, типа оды и мановара... Эй, смешные, а разве здесь фанаты великой Барселоны и не говорили вам каждую неделю, ЧТо такой перес??? ха-ха-ха... Обтекайте...
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2025 в 23:31
Обращаюсь ко всяким аленям, типа оды и мановара... Эй, смешные, а разве здесь фанаты великой Барселоны и не говорили вам каждую неделю, ЧТо такой перес??? ха-ха-ха... Обтекайте...
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1
1
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 23:38
ода и водовар это одно и то же гавно.
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 23:21
Браво Тебас, браво! Вот теперь я тебя зауважал. Если от своих слов не откажешься и не переобуешься.
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