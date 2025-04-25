Защитник Байера имеет устную договоренность с Барселоной - СМИ

Защитник "Байера" Джонатан Та уже несколько недель имеет устную договоренность о переходе в "Барселону". Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, трансфер еще не согласован из-за определенных обстоятельств, препятствующих его завершению на данном этапе. Отмечается, что Джонатаном также интересуются "Реал" и "Бавария".

Та в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.