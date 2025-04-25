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Защитник Байера имеет устную договоренность с Барселоной - СМИ

Испания

Барселона уже строит планы на летнее трансферное окно

Защитник Байера имеет устную договоренность с Барселоной - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Байера" Джонатан Та уже несколько недель имеет устную договоренность о переходе в "Барселону". Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

По информации источника, трансфер еще не согласован из-за определенных обстоятельств, препятствующих его завершению на данном этапе. Отмечается, что Джонатаном также интересуются "Реал" и "Бавария".

Та в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Баpceлиниуc
26.04.2025 в 00:28
Если деньги есть надо брать.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
26.04.2025 в 00:28
Если деньги есть надо брать.
Ответить
0
0

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