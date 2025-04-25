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Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля
Клуб опубликовал еще одно заявление
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" опроверг слухи о возможном отказе команды от участия в финальном матче Кубка Испании против "Барселоны".
"Мы сообщаем, что наша команда никогда не рассматривала возможность отказаться от участия в завтрашнем финале.
Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления арбитров, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут запятнать спортивное событие мирового масштаба, за которым будут наблюдать миллионы людей, и из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и ко всем тем, кто уже приехал.
"Реал Мадрид" понимает, что ценности футбола должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которые сегодня, в очередной раз в отношении нашего клуба, продемонстрировали арбитры, назначенные на финал", - говорится в заявлении команды.
Напомним, что завтра, 26 апреля, состоится матч "Барселона" - "Реал". Старт - в 23:00 по Киеву.
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