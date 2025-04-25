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Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля

Испания

Клуб опубликовал еще одно заявление

Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" опроверг слухи о возможном отказе команды от участия в финальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

"Мы сообщаем, что наша команда никогда не рассматривала возможность отказаться от участия в завтрашнем финале.

Наш клуб понимает, что досадные и неуместные заявления арбитров, назначенных на этот матч, сделанные за 24 часа до финала, не могут запятнать спортивное событие мирового масштаба, за которым будут наблюдать миллионы людей, и из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и ко всем тем, кто уже приехал.

"Реал Мадрид" понимает, что ценности футбола должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которые сегодня, в очередной раз в отношении нашего клуба, продемонстрировали арбитры, назначенные на финал", - говорится в заявлении команды.

Напомним, что завтра, 26 апреля, состоится матч "Барселона" - "Реал". Старт - в 23:00 по Киеву.

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Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Justice (Львів)
26.04.2025 в 00:29
Ну значить про щось домовились...Бо якби Мадрид дійсно не вийшов на поле...то представити складно скільки грошей би втратили організатори...плюс медіа...тобто іспанська футбольна федерація...
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Комментарии 2
Justice (Львів)
26.04.2025 в 00:29
Ну значить про щось домовились...Бо якби Мадрид дійсно не вийшов на поле...то представити складно скільки грошей би втратили організатори...плюс медіа...тобто іспанська футбольна федерація...
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Баpceлиниуc
26.04.2025 в 00:23
Сами распустили, сами опровергли, ну ёп. Среалишка, с тебя смеётся весь МИР, вся ПЛАНЕТА, даже лекарь. Гниды блъ..
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