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Решения – со дня на день. Кто сыграет в Кубке Испании среди нападающих?
Мбаппе или Родриго?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассуждает о том, кого выпустить в финале Кубка Испании, который состоится сегодня в 23:00.
По информации El Partidazo de COPE, Анчелотти выбирает, кого выпустить со старта – Килиана Мбаппе или Родриго. Добавим, что французский нападающий получил повреждение в матче Лиги чемпионов "Реал" - "Арсенал", а также не принял участия в двух матчах чемпионата Испании.
Источник добавляет, что тренер проведет беседу с Мбаппе и Родриго, чтобы принять решение о том, кого выпустить, а кого оставить в запасе.
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