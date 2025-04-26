  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Решения – со дня на день. Кто сыграет в Кубке Испании среди нападающих?

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решения – со дня на день. Кто сыграет в Кубке Испании среди нападающих?

Испания

Мбаппе или Родриго?

Решения – со дня на день. Кто сыграет в Кубке Испании среди нападающих?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассуждает о том, кого выпустить в финале Кубка Испании, который состоится сегодня в 23:00.

Читайте такжеГлавная проблема Реала – не Анчелотти и не травмы игроков. Кто тянет королевский клуб в пропасть

По информации El Partidazo de COPE, Анчелотти выбирает, кого выпустить со старта – Килиана Мбаппе или Родриго. Добавим, что французский нападающий получил повреждение в матче Лиги чемпионов "Реал" - "Арсенал", а также не принял участия в двух матчах чемпионата Испании.

Источник добавляет, что тренер проведет беседу с Мбаппе и Родриго, чтобы принять решение о том, кого выпустить, а кого оставить в запасе.

По теме
yellow-arrow
"Мне хорошо в Ливерпуле": МакАллистер прокомментировал переход в Реал
yellow-arrow
Защитник Барселоны: Не собираюсь говорить, что у нас лучшая команда в мире
yellow-arrow
Барселона – Реал. Анонс и прогноз финала кубка Испании на 26.04.2025
Карло Анчелотти Родриго Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
partidazocope
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости