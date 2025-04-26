Решения – со дня на день. Кто сыграет в Кубке Испании среди нападающих?

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассуждает о том, кого выпустить в финале Кубка Испании, который состоится сегодня в 23:00.

По информации El Partidazo de COPE, Анчелотти выбирает, кого выпустить со старта – Килиана Мбаппе или Родриго. Добавим, что французский нападающий получил повреждение в матче Лиги чемпионов "Реал" - "Арсенал", а также не принял участия в двух матчах чемпионата Испании.

Источник добавляет, что тренер проведет беседу с Мбаппе и Родриго, чтобы принять решение о том, кого выпустить, а кого оставить в запасе.