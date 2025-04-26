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Защитник Барселоны: Не собираюсь говорить, что у нас лучшая команда в мире
Оценил шанс на требл
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Защитник "Барселоны" Рональд Араухо рассказал, насколько реалистичен результат, что в этом сезоне каталонский клуб может взять требл.
"Не собираюсь говорить, что у нас лучшая команда в мире. Хотим, чтобы в будущем "Барса" вселяла в соперников страх, потому что клуб заслуживает этого. Надеюсь, дадим болельщикам повод отпраздновать что-нибудь.
Команда находится в очень хорошей форме, и это видно. Мы способны добиться всех целей, но нужно идти от матча к матчу, и менталитет нам помогает", — цитирует Marca уругвайца.
Напомним, сегодня в 23.00 "Барселона" сыграет против мадридского "Реала" в рамках Кубка Испании.
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