Защитник Барселоны: Не собираюсь говорить, что у нас лучшая команда в мире

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо рассказал, насколько реалистичен результат, что в этом сезоне каталонский клуб может взять требл.

"Не собираюсь говорить, что у нас лучшая команда в мире. Хотим, чтобы в будущем "Барса" вселяла в соперников страх, потому что клуб заслуживает этого. Надеюсь, дадим болельщикам повод отпраздновать что-нибудь.

Команда находится в очень хорошей форме, и это видно. Мы способны добиться всех целей, но нужно идти от матча к матчу, и менталитет нам помогает", — цитирует Marca уругвайца.