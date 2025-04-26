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Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании

Испания

Барселона – Реал Мадрид: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Первое из двух весенних Эль Класико ждет нас в финале кубка Испании. "Барселона" входит в финальную часть сезона в хорошей форме и с шансами на требл. Учитывая финансовые проблемы клуба в последние сезоны, это большое достижение, в то же время "Реал" Карло Анчелотти демонстрирует результаты, дающие основания говорить о стабильности, хотя и не без нюансов.

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Кубок Испании. Финал

26 апреля 2025. Севилья, "Эстадио де Ла Картуха"

"Барселона" 23:00 "Реал"

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