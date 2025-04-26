Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

"Королевский клуб" проводит далеко не лучший свой сезон. Впереди – два решающих финала против "Барселоны", Эль-Класико состоится не только в финале Кубка, но еще и в рамках второго круга Примеры. Именно в этих матчах команда Анчелотти должна либо реабилитироваться, либо окончательно провалить кампанию. Давление огромное, а соперник — принципиальный и опасный как никогда. Сможет ли "Барселона" добить "Реал"? Выйдет ли на поле тер Штеген? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 22:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк