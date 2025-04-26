Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
pic
UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".
"Королевский клуб" проводит далеко не лучший свой сезон. Впереди – два решающих финала против "Барселоны", Эль-Класико состоится не только в финале Кубка, но еще и в рамках второго круга Примеры. Именно в этих матчах команда Анчелотти должна либо реабилитироваться, либо окончательно провалить кампанию. Давление огромное, а соперник — принципиальный и опасный как никогда. Сможет ли "Барселона" добить "Реал"? Выйдет ли на поле тер Штеген? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 22:55 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля
- Полузащитник Реала выбыл на три месяца из-за тяжелой травмы - СМИ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО