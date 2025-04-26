  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

Испания
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании

pic

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Читайте такжеБарселона – Реал. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 26.04.2025

"Королевский клуб" проводит далеко не лучший свой сезон. Впереди – два решающих финала против "Барселоны", Эль-Класико состоится не только в финале Кубка, но еще и в рамках второго круга Примеры. Именно в этих матчах команда Анчелотти должна либо реабилитироваться, либо окончательно провалить кампанию. Давление огромное, а соперник — принципиальный и опасный как никогда. Сможет ли "Барселона" добить "Реал"? Выйдет ли на поле тер Штеген? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 26 апреля – в 22:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

По теме
yellow-arrow
Уход Алонсо влияет на уход Джонатана Та. Куда перейдет немецкий защитник?
yellow-arrow
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании
yellow-arrow
"Мне хорошо в Ливерпуле": Мак Аллистер прокомментировал возможный переход в Реал
Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости