Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды

Вингер "Бетиса" Антони может остаться в команде, несмотря на то, что его аренда с "Манчестер Юнайтед" завершается в июне. Об этом сообщает Николо Скира.

Команда из Севильи ведет переговоры с "красными дьяволами". "Бетис" хочет продлить аренду футболиста еще на один сезон.

Антони присоединился к испанскому коллективу 25 января на правах аренды до конца сезона. На его счету девять результативных действий (5+4) в 18 матчах за "Бетис". Также он получил три желтых и одну прямую красную карточку.

Контракт бразильца с “Манчестер Юнайтед” рассчитан до лета 2027 года.