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Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды

Испания

Пока – на еще один сезон

Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Бетиса" Антони может остаться в команде, несмотря на то, что его аренда с "Манчестер Юнайтед" завершается в июне. Об этом сообщает Николо Скира.

Команда из Севильи ведет переговоры с "красными дьяволами". "Бетис" хочет продлить аренду футболиста еще на один сезон.

Антони присоединился к испанскому коллективу 25 января на правах аренды до конца сезона. На его счету девять результативных действий (5+4) в 18 матчах за "Бетис". Также он получил три желтых и одну прямую красную карточку.

Контракт бразильца с “Манчестер Юнайтед” рассчитан до лета 2027 года.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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