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Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды
Пока – на еще один сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Бетиса" Антони может остаться в команде, несмотря на то, что его аренда с "Манчестер Юнайтед" завершается в июне. Об этом сообщает Николо Скира.
Команда из Севильи ведет переговоры с "красными дьяволами". "Бетис" хочет продлить аренду футболиста еще на один сезон.
Антони присоединился к испанскому коллективу 25 января на правах аренды до конца сезона. На его счету девять результативных действий (5+4) в 18 матчах за "Бетис". Также он получил три желтых и одну прямую красную карточку.
Контракт бразильца с “Манчестер Юнайтед” рассчитан до лета 2027 года.
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