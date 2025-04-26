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Вингер Барселоны рассказал, когда мог перейти в клуб Саудовской Аравии

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Вингер Барселоны рассказал, когда мог перейти в клуб Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал о том, когда мог действительно оказаться в Саудовской лиге.

"Вчера кто-то прислал мне новость о предложении из Саудовской Аравии. Честно говоря, я бы принял это предложение, если бы оно было прислано в прошлом году.

У меня были психологические трудности. Это было из-за денег, которые изменили жизнь моей семьи. Сейчас мой разум закрыт от денег и открыт для мечты", — сказал бразилец.

Сейчас действующий контракт футболиста заканчивается в июне 2027 года, однако "Барселона" рассматривает возможность продлить его на два года. В текущем сезоне Рафинья провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 23 результативные передачи.

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Источник:
BarcaUniversal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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