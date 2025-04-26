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"Завоевать три трофея": тренер Барселоны рассказал о целях команды в завершение сезона
Амбициозно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал о целях команды на завершение сезона, а в частности – на сегодняшний финальный матч Кубка Испании против "Реала".
"Мы должны наслаждаться самим фактом, что оказались здесь. У нас очень молодая команда, и это неоценимый опыт. Финал – это всегда особый матч, в нем нет фаворита.
Мы начали этот путь в начале сезона, и теперь у нас есть шанс завоевать три трофея. Это наша цель. Да, мы понимаем, будет непросто: "Реал" – фантастическая команда", – сказал Флик.
Матч финала Кубка Короля между "Барсой" и "Реалом" запланирован на сегодня. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.
Добавим, что "блауграна" лидирует в Ла Лиге с четырьмя очками отрыва от второго "Реала". Также команда Флика сыграет против "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов.
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