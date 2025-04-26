  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Завоевать три трофея": тренер Барселоны рассказал о целях команды в завершение сезона

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Завоевать три трофея": тренер Барселоны рассказал о целях команды в завершение сезона

Испания

Амбициозно

"Завоевать три трофея": тренер Барселоны рассказал о целях команды в завершение сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал о целях команды на завершение сезона, а в частности – на сегодняшний финальный матч Кубка Испании против "Реала".

"Мы должны наслаждаться самим фактом, что оказались здесь. У нас очень молодая команда, и это неоценимый опыт. Финал – это всегда особый матч, в нем нет фаворита.

Мы начали этот путь в начале сезона, и теперь у нас есть шанс завоевать три трофея. Это наша цель. Да, мы понимаем, будет непросто: "Реал" – фантастическая команда", – сказал Флик.

Читайте такжеФлик обвинил Реал в давлении на судей перед финалом Кубка Испании

Матч финала Кубка Короля между "Барсой" и "Реалом" запланирован на сегодня. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

Добавим, что "блауграна" лидирует в Ла Лиге с четырьмя очками отрыва от второго "Реала". Также команда Флика сыграет против "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Вингер Барселоны рассказал, когда мог перейти в клуб Саудовской Аравии
yellow-arrow
Бетис продолжает пытаться договориться с Манчестер Юнайтед о продлении аренды звезды
yellow-arrow
Уход Алонсо влияет на уход Джонатана Та. Куда перейдет немецкий защитник?
Барселона Реал (Мадрид) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости