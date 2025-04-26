Кубок Испании на носу. Реал выразил критику в сторону арбитра матча

Мадридский "Реал" продолжает считать и говорить о том, что судьи относятся к ним не так, как к другим командам.

По имеющейся информации, на сегодняшней игре в Кубке Испании представители "Реала", как никогда, будут следить за работой арбитра.

Ранее сообщалось, что "Реал" просил отстранить арбитров Рикардо де Бургос Бенгоечеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса от финала с "Барселоной". Однако такой состав судей останется в матче Кубка Испании.