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Кубок Испании на носу. Реал выразил критику в сторону арбитра матча
Считается, что их клуб арбитры судят не так, как другие команды
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продолжает считать и говорить о том, что судьи относятся к ним не так, как к другим командам.
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По имеющейся информации, на сегодняшней игре в Кубке Испании представители "Реала", как никогда, будут следить за работой арбитра.
Ранее сообщалось, что "Реал" просил отстранить арбитров Рикардо де Бургос Бенгоечеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса от финала с "Барселоной". Однако такой состав судей останется в матче Кубка Испании.
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Источник:marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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