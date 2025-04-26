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Кубок Испании на носу. Реал выразил критику в сторону арбитра матча

Испания

Считается, что их клуб арбитры судят не так, как другие команды

Кубок Испании на носу. Реал выразил критику в сторону арбитра матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" продолжает считать и говорить о том, что судьи относятся к ним не так, как к другим командам.

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По имеющейся информации, на сегодняшней игре в Кубке Испании представители "Реала", как никогда, будут следить за работой арбитра.

Ранее сообщалось, что "Реал" просил отстранить арбитров Рикардо де Бургос Бенгоечеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса от финала с "Барселоной". Однако такой состав судей останется в матче Кубка Испании.

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Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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