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Голкипер Барселоны поделился мыслями о своем бывшем клубе, с которым он встретится в рамках ЛЧ

Испания
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Фанат, не желающий победы команде

Голкипер Барселоны поделился мыслями о своем бывшем клубе, с которым он встретится в рамках ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший голкипер "Арсенала", а ныне "Барселоны", Войцех Щенсный поделился мнениями по поводу полуфинальной встречи "Арсенала" и "Барселоны" в рамках ЛЧ.

"Я болею за Арсенал", но надеюсь, что они не выиграют Лигу чемпионов этого сезона.

Быть "Арсеналом" – это постоянные страдания, но страдания я люблю. Я один из этих безумных болельщиков. Я смотрю каждый матч и пресс-конференции Артеты", — цитируют слова поляка Barça Universal.

Напомним, Щенсный играл за "Арсенал" в 2008-2009 годах, а также в 2015 году.

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Добавим, что полуфинальная встреча "Арсенала" и "Барсы" состоится 30 апреля и 6 мая.

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Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
BarcaUniversal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Хэффи (Полтава)
26.04.2025 в 15:49
Какой бред. Барселона в полуфинале играет с Интером. Привет Валентине Черноштан
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Комментарии 2
Хэффи (Полтава)
26.04.2025 в 15:49
Какой бред. Барселона в полуфинале играет с Интером. Привет Валентине Черноштан
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.04.2025 в 15:42
"Бывший голкипер "Арсенала", а ныне "Барселоны", Войцех Щенсный поделился мнениями по поводу английской команды в преддверии полуфинальной встречи "Арсенала" и "Барселоны" в рамках ЛЧ. Добавим, что полуфинальная встреча "Арсенала" и "Барсы" состоится 30 апреля и 6 мая." Вы там шо вообще в дуб врезались?
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