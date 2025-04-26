Голкипер Барселоны поделился мыслями о своем бывшем клубе, с которым он встретится в рамках ЛЧ

Бывший голкипер "Арсенала", а ныне "Барселоны", Войцех Щенсный поделился мнениями по поводу полуфинальной встречи "Арсенала" и "Барселоны" в рамках ЛЧ.

"Я болею за Арсенал", но надеюсь, что они не выиграют Лигу чемпионов этого сезона. Быть "Арсеналом" – это постоянные страдания, но страдания я люблю. Я один из этих безумных болельщиков. Я смотрю каждый матч и пресс-конференции Артеты", — цитируют слова поляка Barça Universal.

Напомним, Щенсный играл за "Арсенал" в 2008-2009 годах, а также в 2015 году.

Добавим, что полуфинальная встреча "Арсенала" и "Барсы" состоится 30 апреля и 6 мая.