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Голкипер Барселоны поделился мыслями о своем бывшем клубе, с которым он встретится в рамках ЛЧ
Фанат, не желающий победы команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший голкипер "Арсенала", а ныне "Барселоны", Войцех Щенсный поделился мнениями по поводу полуфинальной встречи "Арсенала" и "Барселоны" в рамках ЛЧ.
"Я болею за Арсенал", но надеюсь, что они не выиграют Лигу чемпионов этого сезона.
Быть "Арсеналом" – это постоянные страдания, но страдания я люблю. Я один из этих безумных болельщиков. Я смотрю каждый матч и пресс-конференции Артеты", — цитируют слова поляка Barça Universal.
Напомним, Щенсный играл за "Арсенал" в 2008-2009 годах, а также в 2015 году.
Добавим, что полуфинальная встреча "Арсенала" и "Барсы" состоится 30 апреля и 6 мая.
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