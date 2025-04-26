А где Мбаппе? Барселона и Реал опубликовали стартовые составы на финал Копа дель Рей

В Севилье на эстадио де Ла Картуха состоится финальный поединок 123-го Копа дель Рей. В этой встрече на поле выйдут команды, чаще всего претендовавшие на трофей.

Ханси Флик и Карло Анчелотти определились с основными составами.

Андрей Лунин будет наблюдать за одноклубниками со скамейки запасных.

????✅ Our starting XI for the Copa del Rey final!

???? @FCBarcelona pic.twitter.com/gSOHMkRV0g — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 26, 2025

В текущем сезоне каталонцы уже дважды громили принципиального соперника – сначала в Ла Лиге (4:0), а затем в финале Суперкубка (5:2). Последний раз коллективы пересекались в Копа дель Рей 2022/23. Тогда "сливочные" в 1/2 прошли дальше благодаря гостевому разгрому (0:1, 4:0).