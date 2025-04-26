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А где Мбаппе? Барселона и Реал опубликовали стартовые составы на финал Копа дель Рей

Испания
Обновлено

Команды разыграют Кубок Испании

А где Мбаппе? Барселона и Реал опубликовали стартовые составы на финал Копа дель Рей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

Новина українською

В Севилье на эстадио де Ла Картуха состоится финальный поединок 123-го Копа дель Рей. В этой встрече на поле выйдут команды, чаще всего претендовавшие на трофей.

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Ханси Флик и Карло Анчелотти определились с основными составами.

Андрей Лунин будет наблюдать за одноклубниками со скамейки запасных.

В текущем сезоне каталонцы уже дважды громили принципиального соперника – сначала в Ла Лиге (4:0), а затем в финале Суперкубка (5:2). Последний раз коллективы пересекались в Копа дель Рей 2022/23. Тогда "сливочные" в 1/2 прошли дальше благодаря гостевому разгрому (0:1, 4:0).

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Источник:
FC Barcelona, Real Madrid C.F.
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.04.2025 в 22:30
На лавочке Мбаппа. Там ему и место
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
26.04.2025 в 22:30
На лавочке Мбаппа. Там ему и место
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.04.2025 в 22:27
Мбаппе в заявке?
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