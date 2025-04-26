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А где Мбаппе? Барселона и Реал опубликовали стартовые составы на финал Копа дель Рей
Команды разыграют Кубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto
В Севилье на эстадио де Ла Картуха состоится финальный поединок 123-го Копа дель Рей. В этой встрече на поле выйдут команды, чаще всего претендовавшие на трофей.
Ханси Флик и Карло Анчелотти определились с основными составами.
???? BARÇA XI ????#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/k7XgDyhI1F— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2025
Андрей Лунин будет наблюдать за одноклубниками со скамейки запасных.
????✅ Our starting XI for the Copa del Rey final!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 26, 2025
???? @FCBarcelona pic.twitter.com/gSOHMkRV0g
В текущем сезоне каталонцы уже дважды громили принципиального соперника – сначала в Ла Лиге (4:0), а затем в финале Суперкубка (5:2). Последний раз коллективы пересекались в Копа дель Рей 2022/23. Тогда "сливочные" в 1/2 прошли дальше благодаря гостевому разгрому (0:1, 4:0).
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