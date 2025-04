А где Мбаппе? Барселона и Реал опубликовали стартовые составы на финал Копа дель Рей

В Севилье на эстадио де Ла Картуха состоится финальный поединок 123-го Копа дель Рей. В этой встрече на поле выйдут команды, чаще всего претендовавшие на трофей.

Ханси Флик и Карло Анчелотти определились с основными составами.

Андрей Лунин будет наблюдать за одноклубниками со скамейки запасных.

