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Вернулся из лазарета и травмировался на 11-й минуте. У Реала вынужденная замена

Испания

Весной игрок появился только в четвертой встрече

Вернулся из лазарета и травмировался на 11-й минуте. У Реала вынужденная замена

Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже в начале финального матча Кубка Испании "Реал" Мадриду пришлось вносить коррективы в стартовый состав.

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Карло Анчелотти был вынужден произвести замену уже на 11-й минуте поединка. Ферлан Менди не может продолжать игру из-за повреждения. На замену вышел Франсиско Гарсия.

Французский защитник пропустил 6 недель из-за травмы и только 25 апреля вернулся в команду. В текущем сезоне Ла Лиги 29-летний футболист провел 14 встреч, дважды появлялся на поле в ​​Копа дель Рей, а в Лиге чемпионов сыграл 11 матчей.

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Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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