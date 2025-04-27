Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
3-й гол за 14 минут! Барселона – Реал 2:2
Второй тайм радует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финальная встреча Кубка Испании проходит под диктовку "сине-гранатовых", поэтому ожидаемо, что каталонцы открыли счет. На экваторе первой 45-минутки зрители увидели первый гол в "Эль Класико".
Пау Кубарси перехватил пас Джуда Беллингема. Затем Педри забросил на фланг на Ламина Ямаля. Он придержал мяч, отдал выверенную передачу на границу штрафной. Ею воспользовался Педри и пушечным выстрелом забил в левую девятку, не оставив голкиперу шансов.
В середине второго тайма Килиан Мбаппе, явившийся на замену после перерыва, прорвался в штрафную и заставил Френки Де Йонга сфолить прямо на линии.
Француз выполнил удар со стандарта и мяч от штанги залетает в ворота "блаугранас".
На 77-й минуте Арда Гюллер с углового забросил мяч в штрафную.
April 26, 2025
Орельен Чуамени издали пробил головой вниз по центру ворот, сменив счет на 1:2.
На 84-й минуте Ламин Ямаль отпасовал на партнера по команде.
April 26, 2025
Ферран Торрес оказался лицом к лицу с голкипером. Перехитрив вратаря, ему осталось только подсечь мяч над ним в сетку.
Популярное сейчас
- Матч юношеских команд Шахтера и Динамо завершился дракой и пятью красными карточками
- УПЛ. Черноморец - Рух 1:2. Одесса заочно прощается с элитой
- Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Комментарии 2