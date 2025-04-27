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Барселона вырывает победу над Реалом во втором овертайме

Испания
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Это было эффектное шоу

Барселона вырывает победу над Реалом во втором овертайме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финальная встреча Кубка Испании проходит под диктовку "сине-гранатовых", поэтому ожидаемо, что каталонцы открыли счет. На экваторе первой 45-минутки зрители увидели первый гол в "Эль Класико".

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Пау Кубарси перехватил пас Джуда Беллингема. Затем Педри забросил на фланг на Ламина Ямаля. Он придержал мяч, отдал выверенную передачу на границу штрафной. Ею воспользовался Педри и пушечным выстрелом забил в левую девятку, не оставив голкиперу шансов.

В середине второго тайма Килиан Мбаппе, явившийся на замену после перерыва, прорвался в штрафную и заставил Френки Де Йонга сфолить прямо на линии.

Француз выполнил удар со стандарта и мяч от штанги залетает в ворота "блаугранас".

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На 77-й минуте Арда Гюллер с углового забросил мяч в штрафную.

Орельен Чуамени издали пробил головой вниз по центру ворот, сменив счет на 1:2.

На 84-й минуте Ламин Ямаль отпасовал на партнера по команде.

Ферран Торрес оказался лицом к лицу с голкипером. Перехитрив вратаря, ему осталось только подсечь мяч над ним в сетку.

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На 116-й минуте Жюль Кунде оказался возле штрафной благодаря неудачной игре соперника в защите.

Второго приглашения ему не понадобилось и он нанес завершающий удар – 3:2.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 00:23
Гол красивый.. А Лунин потянул бы...
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Комментарии 2
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 00:23
Гол красивый.. А Лунин потянул бы...
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0
1
Justice (Львів)
26.04.2025 в 23:59
Які ж донні українські футбольні коментатори! Один явно за Барселону (взагалі дно, навіть не приховує симпатії, хоч це не професійно), інший тримається більш-менш нейтрально...але обидва акцентують увагу на рішеннях арбітра цілий тайм...бо це хайпово було перед матчем ...Що ще раз доводить що в нас півтора нормальних футбольних коментатора - Джулай і Волочай 50/50....чому не коментує Денис Босянок?! Для мене це топ, нарівні з Джулаєм, тим більше що вони колись разом працювали...Ліга Чемпіонів кінця 90х та початку 00х шикарно звучала їх голосами....
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