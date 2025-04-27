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Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Это был достойный финал

Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме каталонцы нанесли 9 ударов и открыли счет. "Сливочные" только раз пробили по воротам и провели вынужденную замену.

После перерыва "королевский клуб" начал активно создавать моменты, хотя и продолжил игру вторым номером. Даже был шанс оформить победу, но соперник отыгрался. До пенальти дело не дошло – подопечные Флика забили решающий мяч в овертайме.

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Кубок Испании. Финал

Стадион: Эстадио де Ла Картуха (Севилья)

Главный судья: Рикардо де Бургос (Испания)

"Барселона" – "Реал" (Мадрид) 3:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Чуамени, 77

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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