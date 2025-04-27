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Кубок Испании. Барселона – Реал 3:2. Видео голов и обзор матча
Это был достойный финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме каталонцы нанесли 9 ударов и открыли счет. "Сливочные" только раз пробили по воротам и провели вынужденную замену.
После перерыва "королевский клуб" начал активно создавать моменты, хотя и продолжил игру вторым номером. Даже был шанс оформить победу, но соперник отыгрался. До пенальти дело не дошло – подопечные Флика забили решающий мяч в овертайме.
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Кубок Испании. Финал
Стадион: Эстадио де Ла Картуха (Севилья)
Главный судья: Рикардо де Бургос (Испания)
Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Чуамени, 77
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