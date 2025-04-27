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Примера. Барселона – Реал 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме каталонцы нанесли 9 ударов и открыли счет. "Сливочные" только раз пробили по воротам и провели вынужденную замену.
Финал Кубка Испании
Стадион: Эстадио де Ла Картуха (Севилья)
Главный судья: Рикардо де Бургос (Испания)
"Барселона" – "Реал" (Мадрид) 2:2
Голы: Педри, 28, Торрес, 84 – Мбаппе, 70, Чуамени, 77
April 26, 2025
April 26, 2025
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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