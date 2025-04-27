  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона – Реал 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона – Реал 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Испания
Примера. Барселона – Реал 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме каталонцы нанесли 9 ударов и открыли счет. "Сливочные" только раз пробили по воротам и провели вынужденную замену.

Финал Кубка Испании

Стадион: Эстадио де Ла Картуха (Севилья)

Главный судья: Рикардо де Бургос (Испания)

"Барселона" – "Реал" (Мадрид) 2:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84 – Мбаппе, 70, Чуамени, 77

По теме
yellow-arrow
3-й гол за 14 минут! Барселона – Реал 2:2
yellow-arrow
Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Испании
yellow-arrow
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости