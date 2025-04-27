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Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!

Испания
Обновлено

"Барселона" в третий раз в сезоне обыграла "Реал" и завоевала трофей

Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовые составы команд были в общем-то прогнозируемы, но были и сюрпризы. В "Реале" не могли помочь команде травмированы Карвахаль, Милитао, Алаба и Камавинга. Достаточно неожиданно в основе вышел Ферлан Менди, только что восстановившийся от травмы. Остался на скамейке запасных Мбаппе, не готовый играть весь матч. У"Барселоны" не могли играть травмированные терр Штеген, Бальде, Касадо и Левандовски.

Старт матча остался за "Барселоной", которая традиционно высоко прессинговала. Асенсио ошибся под прессингом, но Рюдигер перехватил пас Рафиньи на ход Торреса.

Очень скоро очередную травму получил Менди. Поспешил Анчелотти, выпуская его сразу в старте.

Прострел с левого фланга от Рафиньи замкнул на ближней стойке Торрес, но Вальверде стал на пути мяча. Опасно пробивал Ямаль издалека с правого фланга, но мяч пролетел мимо левой стойки.

Через несколько минут подача Рафиньи со штрафного с левого фланга завершилась ударом головой Кунде под перекладину, но Куртуа парировал выстрел.

В середине первого тайма каталонцы повели в счете. Все началось с контратаки "Реала", которую в подкате остановил Кубарси. Далее атаку "Барселоны" разогнал Педри, отдал на вернувшего ему Ямаля. Педри пушечным выстрелом в левую девятку не оставил шансов Куртуа. 1:0. Этот гол стал следствием давления "сине-гранатовых".

Почти сразу подопечные Флик могли удваивать преимущество. Рафинья низом пробивал в дальний угол, но Куртуа забрал.

"Реал" тоже атаковал, но гораздо меньше. Себальос с правого фланга тонко сыграл на Беллингема, немного залезшего в офсайд.

Подача углового от Ольмо пролетела мимо всех прямо в дальний каркас ворот. Первый тайм завершился закономерным преимуществом "Барселоны". В перерыве Анчелотти снял Родриго и выпустил Мбаппе.

На второй тайм словно вышел новый "Реал". Мадридцы уже со старта тайма помчались вперед. Беллингем запустил по правому флангу Винисиуса, тот пробил в Щенсны, после чего поляк и этот удар парировал.

Ольмо начал атаку своей команды передачей на Торреса, который сыграл налево на Рафинью, а тот пробил мимо правой стойки. Ответную атаку завершал неточным ударом Винисиус. Очередной дальний удар Винисиуса с левого фланга забрал Щенсны. Рафинья после передачи Ольмо неудачно пробил в дальний угол.

Де Йонг с нарушением правил сбил Мбаппе в метрах 18 от ворот. Сам пострадавший уверенно реализовал удар, пробив в дальний угол. 1:1.

Еще через несколько минут "сливочные" и вообще вышли вперед. Прострел Винисиуса с левого фланга во время контратаки блокировали на угловой. Подача Гюллера на Чуамене завершилась точным ударом последнего. 1:2.

Теперь уже каталонцы бросились отыгрываться. И у них это вышло. Ямаль запустил по правому Феррану, Куртуа вышел из ворот, а Ферран забил в пустые ворота. 2:2.

Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей! - изображение 1

Уже в добавленное арбитром время Асенсио сбил Рафинью, арбитр после просмотра ВАР отменил пенальти и наградил бразильца желтой карточкой за симуляцию.

В экстра-таймах было мало опасных моментов. Обе команды физически истощены, поэтому игра была уже не столь яркая. Все шло в серию пенальти, но Кунде пошел высоко в прессинг, перехватил передачу Модрича и пробил в левый угол. 3:2.

"Барселона" получает трофей и делает первый шаг для завоевания требла. Осталось победивших в Примере и Лиге чемпионов. "Реал" вообще может остаться без трофеев в текущем сезоне.

Финал Кубка Испании.
Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"
"Барселона" - "Реал" 3:2
Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116– Мбаппе, 70, Чуамэни, 77

"Барселона": Щенсны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин (Араухо, 85) – Педри (Э. Гарсия, 98), где Йонг (Гави, 86), Ольмо (Лопес, 64) – Ямаль, Торрес (П. Виктор, 115), Рафинья.

"Реал": Куртуа - Васкес (Модрич, 55), Асенсио, Рюдигер, Менди (Ф. Гарсия, 11) - Вальверде, Чуамэни, Себальос (Гюллер, 55) - Беллингем, Родриго (Мбаппе, 46, ), Винисиус ( Диас, 89).

Предупреждения: Мартин, 37, де Йонг, 68, Лопес, 90+4, Рафинья, 90+10 – Чуамэни, 31, Модрич, 90+1, Беллингем, 108.

Удаление: Рюдигер, 120+3.

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:33
Автор отчета о матче... Поправьте статистику... Кроме рудиХера красные карточки в конце матча получили винисиус и васкес!
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Комментарии 67
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:33
Автор отчета о матче... Поправьте статистику... Кроме рудиХера красные карточки в конце матча получили винисиус и васкес!
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1
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:32
Ну шо мадри@асы, пердаки свои потушили? Ну, а теперь мыльте веревки. Ибо 11 мая в ЭК на Монжуике вам будет ПИЗ@А, вот такая. В четвёртый раз подряд.
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1
1
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:28
Президент Интера Джузеппе Маротта: Мойте каталонские вонючки свои сраки! Мы уже идем!!!
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 02:25
Мбапа приехала в Мадрид за трофеями. Бугага. Уже требл получил ( -Суперкубок, - ЛЧ, - кубок короля)
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2
1
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:35
Мбаппе ЛУЗЕР.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:18
Прекрасная победа! Спасибо, Барса! Поздравления всем, кто за Барсу! Эмоции выплеснули не слабо! Теперь бы восстановиться к среде... Немного помогает Барсе на данном этапе, что Интер сыграет свой матч на 7 часов позже... Ну и посмотрел европейскую прессу. Практически всюду фото, где фол на Ферране в конце матча. И запуганные клоуны в будке ВАР показали свою зашуганность и трусость...
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3
1
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:22
Давление гниды переса на судей сработало. И тем вдвойне приятно, шо среал всё равно проиграл. С победой брат!
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1
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:25
С победой, брат!!! Да, давление от гниды переса было не шуточное! И ведь оно на протяжении всего матча сработало. Сначала без карточек остались грубияны реала, которые били игроков Барсы. А затем, в конце матча оно закрыло глаза на фол на Ферране... Слава Богу, справедливость восторжествовала!!!
 
2
1
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:15
Сепары вонючки настроились на квадрупл. Но получат в рот тысячу залуп!
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0
4
UKR 777
27.04.2025 в 02:20
Твоя м@мка вонючая с отцом пе?офилом, и ты такой же
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 02:09
Я пропустил момент почему горилла на скамейке взбунтовала и красную карточку получил? Может он очень сильно кушать хотел, а его не поняли?
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3
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:13
черепашка рвалась в атаку на последней минуте, было перспективно. Но черепашка отмахнулась от Эрика Гарсии. В лицо ударил... Арбитр увидел. Фол... И неадекват рюдигер проявил лишние эмоции.
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3
1
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:26
У этого безумного мавра чуть глаза из орбит не повыскакивали, так оно орало.
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1
1
lucky_guy
27.04.2025 в 02:09
З перемогою, кулес.Почитав коментарі і розумію, що гілка фанів Барси та Реалу чи не єдина причина, що змушує мене відвідувати цей футбольний форум))Крутий матч, Реал в другому таймі здивував, але Барса все ж дотиснула. Гравці обох команд виснажені максимально, а попереду ще цілий місяць нескінченних фіналів, тільки в Барсе матчів більше. Фіфа, УЄФА, тебаси, х*єбаси мафія
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4
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 02:06
Барселонцев с праздником !!
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6
2
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:13
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2
1
Justice (Львів)
27.04.2025 в 02:03
Носатий своїм виходом просрав кубок для Мадрида...страшно уявити якби це був Лунін...
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3
2
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:03
рафинью надо было удалять за симуляцию в эпизоде с пенальти...
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1
6
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 02:06
100%
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:07
а фуй тебе в рот?
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5
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 02:08
О, Олень вже прискакав....
 
0
4
Петро Щур (Lviv)
27.04.2025 в 02:10
ага тільки спочатку поставити пенальті в ворота реала за фол рюдігера на торесі
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:16
не было там пеналя
 
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:16
Угу.
 
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:17
Тварь моноварная, ты чего впереди меня выперся?
 
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UKR 777
27.04.2025 в 02:16
твоя мамка с клиентами симулирует
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1
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UKR 777
27.04.2025 в 02:18
твоя м@мка с клиентами симулирует
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1
1
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Spokoyno (Київ)
27.04.2025 в 02:03
Ну і що я писав до анонсу... Погрому не буде, але перевага на боці Барселони! Що не сподобалось в'яла гра на в'ялих ногах Рафінії.. З таких вигіднх моментів занадто далеко від далекої штанги пробивав. Чи то ажіотаж про нову Угоду... купівлю так подіяв?
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0
1
Море23 (Одесса)
27.04.2025 в 02:06
Усталость
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1
2
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 02:02
Судьи пи@арасы откровенные, тянули среал за уши, как только могли. Но справедливость ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА! Лучшая команда победила! Вамос! Вамос! Вамос!
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6
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 02:02
ждём дисквы для рюдика и пеликана
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6
2
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:01
Я думал пенальки входили в стоимость билета. Снова наепали зрителей. А ведь 700 баксов это деньги!
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1
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2025 в 02:05
Простокваша, выпей таблетки.
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5
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:06
убейся об стену кремлёвский п идар!!!
 
0
2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:08
тупой мановар, не включай умняка. ты думать не умеешь.
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:12
Великий Алень говорит про мозги?? Ха-ха-ха!!!
 
0
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UKR 777
27.04.2025 в 02:14
Спроси у своей мамки, что входит в стоимость услуг
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:21
куясос иди накуй!
 
0
1
Andrumas (Düsseldorf)
27.04.2025 в 02:00
Матч оболденный вышел!:) Реал проигрывать не умеет, это мы знаем.. Видео ассистент Реала (ВАР) традиционно тянул как мог, почему удар по ноге Феррана от Рюдигера это не пенальти?.. а вот победный гол Барселоны с передачи Модрича - это нарочно и не придумаешь!:)
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7
0
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:00
Когда у нас уже будет такое абалденное классико? динама и шахтёр не тянут. Ждём Металл и Днепр..
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 01:59
а птибурдуков хорошо не потащил от кунды)))
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1
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
27.04.2025 в 01:58
Судєйка в першому таймі сейвив Реал краще ніж Куртуа і Щенсни свої ворота. Мабуть добре перес платить. Другий тайм Барса обісралась на добрих хвилин 25 , але по ітогу перемогли! Всіх вітаю!
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3
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 01:58
Вамос! Вамос! Вамос!
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4
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 01:57
За ПОБЕДУ! За ПОБЕДУ! За ПОБЕДУ!
Ответить
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2
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Spokoyno (Київ)
27.04.2025 в 02:03
Ответить
1
0
Море23 (Одесса)
27.04.2025 в 01:56
Как же судья тварь тащил реал ...пенальти на кубарси ,пенальти на Торрес не поставил и на рафе ...куча карточек должны дать игрокам реала .даже штрафные не всегда давал ....Перес лига и он ещё на судей жалуется
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7
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 01:57
на кубарси не было -там он тоже защитника держал
Ответить
0
3
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 01:58
Двом пітарам: напрямок руху знаєте...
 
0
4
Justice (Львів)
27.04.2025 в 01:58
Якраз по "рафе" все по ділу...
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1
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Spokoyno (Київ)
27.04.2025 в 02:16
На Рафі формально була підніжка, проте він впав не через, а на виставлену ногу Під час гри таке важко схопити, а на широкому екрані все чудово видно! Недоработка Рафи! Зарано став падати! Потрібно було не падати, а врізатися у виставлену ногу! По Торресу знов таки удар по нозі був, але в побуті від таких контактів не падають! За таке лише на користь бляклих пенальті присуджували!
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0
0
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 01:56
Паршивый судья-дантист убил Реал в этом матче!
Ответить
0
6
UKR 777
27.04.2025 в 02:09
убогий обоснуй
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2
1
UKR 777
27.04.2025 в 02:12
мамка походу опьять пошла роботать в ночную смену
Ответить
1
1
avatar
Баpceлиниуc
27.04.2025 в 01:55
Флик никогда, НИКОГДА не проигрывает финалы!
Ответить
2
2
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Баpceлиниуc
27.04.2025 в 01:54
Кубок Испании НАШ!!!
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4
2
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Spokoyno (Київ)
27.04.2025 в 01:52
ТО була велика битва з гойдалками Виграв сильніше! Один трофей вже на полиці Хоч цього разу папа Карло майже переграв Фліка... Давши змогу блаугранос придавити, а у другому таймі деяка перевага була вже на боці РМ. Утім Кунде ліквідував загрозу цирку з пенальті
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4
2
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 01:50
Суперматч!!! Емоції, інтрига...Шкода лишень, що барсошлюшка виграла...Арбітри ще ті пітари...P.S.: барсодрочери дружньо їдуть накуй...Вболіваємо за Інтер!
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1
6
brabusracing
27.04.2025 в 01:58
туши пердак,спермочный глор
Ответить
5
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 01:59
Не відволікайся...
 
0
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 01:50
а судейка всё-таки поддался на предматчевый прессинг: съе баль оса за удар по лицу даже жк не наградил, пенальти явный проспал до того, как смотрел следующий
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4
3
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 01:51
п н х, даунбасянин ..
Ответить
1
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 01:52
ограниченная рабыня, ты по жизни на нём скачешь и сосёшь!
 
2
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 01:53
шматок протоплазми, не відволікайся...
 
0
5
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Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 01:47
п и дарасы!
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3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 02:11
да, в белой форме
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1
avatar
Manowar (Харьков)
27.04.2025 в 02:24
в белом то врачи которые тебя безуспешно лечат тупой алень!
 
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.04.2025 в 01:47
красиво!
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2
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