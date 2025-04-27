Кубок Испании. Барселона - Реал 3:2. Каталонцы выигрывают в Эль Классико и берут трофей!

Стартовые составы команд были в общем-то прогнозируемы, но были и сюрпризы. В "Реале" не могли помочь команде травмированы Карвахаль, Милитао, Алаба и Камавинга. Достаточно неожиданно в основе вышел Ферлан Менди, только что восстановившийся от травмы. Остался на скамейке запасных Мбаппе, не готовый играть весь матч. У"Барселоны" не могли играть травмированные терр Штеген, Бальде, Касадо и Левандовски.

Старт матча остался за "Барселоной", которая традиционно высоко прессинговала. Асенсио ошибся под прессингом, но Рюдигер перехватил пас Рафиньи на ход Торреса.

Очень скоро очередную травму получил Менди. Поспешил Анчелотти, выпуская его сразу в старте.

Прострел с левого фланга от Рафиньи замкнул на ближней стойке Торрес, но Вальверде стал на пути мяча. Опасно пробивал Ямаль издалека с правого фланга, но мяч пролетел мимо левой стойки.

Через несколько минут подача Рафиньи со штрафного с левого фланга завершилась ударом головой Кунде под перекладину, но Куртуа парировал выстрел.

В середине первого тайма каталонцы повели в счете. Все началось с контратаки "Реала", которую в подкате остановил Кубарси. Далее атаку "Барселоны" разогнал Педри, отдал на вернувшего ему Ямаля. Педри пушечным выстрелом в левую девятку не оставил шансов Куртуа. 1:0. Этот гол стал следствием давления "сине-гранатовых".

Почти сразу подопечные Флик могли удваивать преимущество. Рафинья низом пробивал в дальний угол, но Куртуа забрал.

"Реал" тоже атаковал, но гораздо меньше. Себальос с правого фланга тонко сыграл на Беллингема, немного залезшего в офсайд.

Подача углового от Ольмо пролетела мимо всех прямо в дальний каркас ворот. Первый тайм завершился закономерным преимуществом "Барселоны". В перерыве Анчелотти снял Родриго и выпустил Мбаппе.

На второй тайм словно вышел новый "Реал". Мадридцы уже со старта тайма помчались вперед. Беллингем запустил по правому флангу Винисиуса, тот пробил в Щенсны, после чего поляк и этот удар парировал.

Ольмо начал атаку своей команды передачей на Торреса, который сыграл налево на Рафинью, а тот пробил мимо правой стойки. Ответную атаку завершал неточным ударом Винисиус. Очередной дальний удар Винисиуса с левого фланга забрал Щенсны. Рафинья после передачи Ольмо неудачно пробил в дальний угол.

Де Йонг с нарушением правил сбил Мбаппе в метрах 18 от ворот. Сам пострадавший уверенно реализовал удар, пробив в дальний угол. 1:1.

Еще через несколько минут "сливочные" и вообще вышли вперед. Прострел Винисиуса с левого фланга во время контратаки блокировали на угловой. Подача Гюллера на Чуамене завершилась точным ударом последнего. 1:2.

Теперь уже каталонцы бросились отыгрываться. И у них это вышло. Ямаль запустил по правому Феррану, Куртуа вышел из ворот, а Ферран забил в пустые ворота. 2:2.

Уже в добавленное арбитром время Асенсио сбил Рафинью, арбитр после просмотра ВАР отменил пенальти и наградил бразильца желтой карточкой за симуляцию.

В экстра-таймах было мало опасных моментов. Обе команды физически истощены, поэтому игра была уже не столь яркая. Все шло в серию пенальти, но Кунде пошел высоко в прессинг, перехватил передачу Модрича и пробил в левый угол. 3:2.

"Барселона" получает трофей и делает первый шаг для завоевания требла. Осталось победивших в Примере и Лиге чемпионов. "Реал" вообще может остаться без трофеев в текущем сезоне.

Финал Кубка Испании.

Севилья. "Эстадио де Ла Картуха"

"Барселона" - "Реал" 3:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116– Мбаппе, 70, Чуамэни, 77

"Барселона": Щенсны – Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин (Араухо, 85) – Педри (Э. Гарсия, 98), где Йонг (Гави, 86), Ольмо (Лопес, 64) – Ямаль, Торрес (П. Виктор, 115), Рафинья.

"Реал": Куртуа - Васкес (Модрич, 55), Асенсио, Рюдигер, Менди (Ф. Гарсия, 11) - Вальверде, Чуамэни, Себальос (Гюллер, 55) - Беллингем, Родриго (Мбаппе, 46, ), Винисиус ( Диас, 89).

Предупреждения: Мартин, 37, де Йонг, 68, Лопес, 90+4, Рафинья, 90+10 – Чуамэни, 31, Модрич, 90+1, Беллингем, 108.

Удаление: Рюдигер, 120+3.