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Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей
Лучшие – среди победителей
Getty Images/Global Images Ukraine
В решающей встрече Кубка Испании "Барселона" обыграла "Реал" (Мадрид) по итогам овертайма (3:2).
Статистические порталы SofaScore и FlashScore выше всего оценили усилия автора двух ассистов Ламина Ямаля, а также футболистов, которые своими голами оформили камбек каталонцев.
В стартовом составе "сливочных" лучшие показатели у Джуда Беллингема и Орельена Чуамени. Среди вышедших на замену игроков, аналитики выделили Килиана Мбаппе и Арду Гюлера.
В "королевском клубе" почти вся линия защиты, за исключением Антонио Рюдигера, получила самые низкие оценки.
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