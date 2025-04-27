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Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

Испания
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Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей

Getty Images/Global Images Ukraine

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В решающей встрече Кубка Испании "Барселона" обыграла "Реал" (Мадрид) по итогам овертайма (3:2).

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Статистические порталы SofaScore и FlashScore выше всего оценили усилия автора двух ассистов Ламина Ямаля, а также футболистов, которые своими голами оформили камбек каталонцев.

Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей - изображение 1

В стартовом составе "сливочных" лучшие показатели у Джуда Беллингема и Орельена Чуамени. Среди вышедших на замену игроков, аналитики выделили Килиана Мбаппе и Арду Гюлера.

Каталонское трио получило самые высокие оценки за финальный матч Копа дель Рей - изображение 2

В "королевском клубе" почти вся линия защиты, за исключением Антонио Рюдигера, получила самые низкие оценки.

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Источник:
Sofascore, FlashScore
Опубликовал: Александр Симченко
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
27.04.2025 в 04:04
Фантастический футбол! Фантастическая победа Барселоны!
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Комментарии 1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
27.04.2025 в 04:04
Фантастический футбол! Фантастическая победа Барселоны!
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