Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Барселоны рекордное количество Кубков Испании. Реал чаще всех проигрывал в финале
Команды обновили показатели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Сине-гранатовые" выиграли 32-й трофей Копа дель Рей – это абсолютный рекорд турнира. "Блаугранас" существенно опережают по этому параметру "Атлетик" (24). Также каталонцы провели больше всех финалов среди всех участников соревнования (43).
"Сливочные" потерпели 21-е поражение в решающем поединке Кубка Испании. Это антирекорд. 16 раз борьбу за трофей проигрывала главная команда Бильбао.
Для "королевского клуба" это был 41-й финал турнира. "Лос бланкос" опередили по этому показателю все тот же "Атлетик" (40). Начиная с сезона 1993/94, столичный гранд одержал лишь три победы в Копа дель Рей. Для сравнения – "Барселона" в указанный период завоевала 10 кубков, "Валенсия" и "Сарагоса" – также по три.
Популярное сейчас
- Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Испании
- Установлен первый мировой рекорд в сезоне Бриллиантовой лиги
- Рух дожимает, Кривбасс играет вничью, Карпаты буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Андрес Иньеста оценил шансы Барселоны на требл
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира