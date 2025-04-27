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Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании

Испания

Трое на красных

Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел финал Кубка Испании, в котором играли "Барселона" и мадридский "Реал", в компенсированное время Кунде забил 3-й гол, тем самым вырвал победу для каталонской команды.

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Кроме голов, в матче были показаны желтые и красные карточки. Под удаление попали полузащитник Джуд Беллингем, а также капитан "Реала" Лукас Васкес.

Также во время игры арбитр остановил атаку "Реала" из-за спора Мбаппе с Эриком Гарсией. Антонио Рюдигера, который уже находился на скамейке запасных, очень возмутило это решение судьи, и он бросил лед в сторону арбитра, за что получил красную карточку.

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Барселона Реал (Мадрид) Лукас Васкес Антонио Рюдигер Джуд Беллингем
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 09:19
Да, не Винисиус, а Джуд..После матча я, ссылаясь на исп. СМИ сказал, что красную получил Винисиус. На самом деле, красную получил Джуд... И Васкес и Рудигер.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.04.2025 в 09:19
Да, не Винисиус, а Джуд..После матча я, ссылаясь на исп. СМИ сказал, что красную получил Винисиус. На самом деле, красную получил Джуд... И Васкес и Рудигер.
Ответить
0
1
Algrab (Костопiль)
27.04.2025 в 10:04
Оленю, п н х...А все розпочалося із-за продажного барсосудєйки, який закрив очі на симуляцію Гарсії...Шкода, що Рюдігера втримали колеги...Стирчав би свисток у дупі продажного судєйки...
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