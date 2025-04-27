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Праздник красных карточек. Кто еще получил удаление в матче Кубка Испании
Трое на красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел финал Кубка Испании, в котором играли "Барселона" и мадридский "Реал", в компенсированное время Кунде забил 3-й гол, тем самым вырвал победу для каталонской команды.
Кроме голов, в матче были показаны желтые и красные карточки. Под удаление попали полузащитник Джуд Беллингем, а также капитан "Реала" Лукас Васкес.
Также во время игры арбитр остановил атаку "Реала" из-за спора Мбаппе с Эриком Гарсией. Антонио Рюдигера, который уже находился на скамейке запасных, очень возмутило это решение судьи, и он бросил лед в сторону арбитра, за что получил красную карточку.
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